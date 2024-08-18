Арина Соболенко рассказала, за счёт чего она прогрессирует в теннисе

"Больше всего на мой прогресс повлияло в вера самой себе и то, что я не схожу с ума по тактике. Конечно, перед матчем я ее продумываю, но когда я себе доверяю, то знаю, что все мои решения правильные. Просто когда я много думаю во время розыгрышей и между ними, это слишком сильно отнимает энергию. Поэтому я стараюсь относиться ко всему проще. Старюсь доверять себе и концентрироваться на каждом розыгрыше, не заглядывая слишком далеко вперед или назад.