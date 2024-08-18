Арина Соболенко рассказала, за счёт чего она прогрессирует в теннисе

"Больше всего на мой прогресс повлияло в вера самой себе и то, что я не схожу с ума по тактике. Конечно, перед матчем я ее продумываю, но когда я себе доверяю, то знаю, что все мои решения правильные. Просто когда я много думаю во время розыгрышей и между ними, это слишком сильно отнимает энергию. Поэтому я стараюсь относиться ко всему проще. Старюсь доверять себе и концентрироваться на каждом розыгрыше, не заглядывая слишком далеко вперед или назад.
Думаю, со временем я начала хорошо разделять теннис и жизнь вне корта. Это даже не про разделение, а про то, чтобы не зацикливаться на теннисе или, наоборот, обычной жизни. В конце концов, с теннисной точки зрения все, что нужно делать — максимально стараться, упорно работать, сражаться за каждое очко и все.
А в жизни один день плохой, другой хороший. Просто не надо концентрироваться на плохом, все проходят через сложные ситуации. Думаю, если не концентрируешься слишком сильно на прошлом, то ощущаешь себя свободнее, спокойнее, можешь наслаждаться своим теннисом и жизнью. И в целом получается быть более позитивным", — приводит слова Соболенко TennisChannel.