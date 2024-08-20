Соболенко смела всех с корта в Цинциннати. Белоруска снова играет как первая ракетка мира

После перерыва в игре Арина хотела в Америке набрать форму к US Open. И она ее набрала, сыграв в Цинциннати не просто хорошо, а замечательно. Соболенко как ураган сметала соперниц с корта. На пути к титулу она не проиграла ни одной партии, повторив достижение в Цинциннати россиянки Веры Звонаревой 2006 года и австралийки Эшли Барти 2021-го. Причем в четвертьфинале против россиянки Людмилы Самсоновой (6:3, 6:2) проиграла лишь пять геймов, а в полуфинале — против Свентек (6:3, 6:3) только шесть. Это, кстати, была четвертая победа Соболенко над Игой в 12 матчах и первая в двух партиях. Пожалуй, впервые в конкретном матче преимущество белоруски над Игой было настолько велико, пусть и удалось поставить точку только с десятого матчбола.