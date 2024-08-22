«А что, так можно было?» Почему Синнер не наказан за допинг

Многие коллеги высказались в адрес первой ракетки мира очень жестко. Еще бы, ведь не так давно за тот же препарат норвежскую лыжницу Терезу Йохауг отстранили на полтора года, а тут вдруг все спускают на тормозах. Понять, что происходит сложно, уверен теннисный обозреватель издательского дома «Ъ» Евгений Федяков: «В данном случае присутствуют двойные стандарты, это, в принципе, очевидно всем. Если он виноват, то должен быть наказан так же, как была наказана в свое время Шарапова. Хочется единого понимания и трактовки правил».