«А что, так можно было?» Почему Синнер не наказан за допинг

Первая ракетка мира не была дисквалифицирована за прием запрещенных препаратов. Всемирное антидопинговое агентство не спешит наказывать теннисиста Янника Синнера, несмотря на положительные пробы. Спортсмена не отстранили от игр, а только лишили очков и призовых за турнир. Синнер попадался на допинге дважды, но функционеры до сих пор не ответили на вопрос, какими будут последствия. Возможные сценарии разбирал спортивный обозреватель «Ъ FM» Владимир Осипов.
Допинг для российского спорта — больная тема. Ведь даже тех наших атлетов, которых боготворил весь мир, за малейшие следы запрещенных препаратов наказывали нещадно. Марию Шарапову за мельдоний лишили тенниса на 15 месяцев. Фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года, хотя концентрация триметазидина в ее крови была микроскопической. И вот похожий случай: у итальянского теннисиста, первой ракетки мира Янника Синнера дважды обнаружили запрещенный препарат клостебол, а это, на минуточку, серьезный анаболический стероид.
И спортсмен, конечно же, обратил внимание арбитров на маленькую концентрацию лекарства и объяснил, что крем, содержащий допинг, использовал его физиотерапевт. Так, мол, и попало лекарство в организм, причем два раза. И, о чудо, все сработало. Синнер поехал на Олимпиаду и отделался лишь снятием очков за турнир.
И пока все по закону, уверен спортивный юрист Артем Пацев: «Янника Синнера отстраняли в обязательном порядке, согласно предписаниям кодекса. Он каждый раз шел и оспаривал временное отстранение, ему его отменяли до момента разбирательства. Так что все сделано правильно».
Только вот продолжение этой истории наверняка будет серьезно отличаться от всех допинговых скандалов. Ведь обычно после того, как атлету дали возможность продолжить борьбу, что кстати было и с Камилой Валиевой на Олимпиаде, шло долгое расследование, которое завершалось дисквалификацией. А с Синнером этого делать, почему-то не спешат. Даже в заявлении WADA не видно конкретики, мол, или будем, продолжать расследование или нет. Подобный подход буквально взорвал мир тенниса, да вообще мира спорта.
Многие коллеги высказались в адрес первой ракетки мира очень жестко. Еще бы, ведь не так давно за тот же препарат норвежскую лыжницу Терезу Йохауг отстранили на полтора года, а тут вдруг все спускают на тормозах. Понять, что происходит сложно, уверен теннисный обозреватель издательского дома «Ъ» Евгений Федяков: «В данном случае присутствуют двойные стандарты, это, в принципе, очевидно всем. Если он виноват, то должен быть наказан так же, как была наказана в свое время Шарапова. Хочется единого понимания и трактовки правил».
Причем, несмотря на тот факт, что история получила сумасшедший резонанс, сторона спортсмена считает, что конфликт исчерпан. Синнер продолжает выступать на турнирах и даже не стал собирать пресс-конференцию по этому поводу. Просто сухо извинился пред болельщиками в соцстетях и все. После этого ничего в голову как-то не приходит, кроме вопроса, ставшего у нас мемом: а что, так можно было?
Автор: Владимир Осипов