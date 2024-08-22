Саснович стала третьей белорусской теннисисткой на US Open

Сегодня в решающем квалификационном поединке белоруска обыграла турецкую теннисистку Зейнеп Сонмез (152) — 6:2, 7:6 (9:7). На старте квалификации Саснович победила представительницу Франции Хармони Тан (225) — 6:2, 6:3, а затем также в двух партиях оказалась сильнее британки Хизер Уотсон (191) — 6:1, 6:4.



Ранее в основную сетку US Open не сумели пробиться две представительницы Беларуси. Ирина Шиманович (214) сначала выиграла у японки Сары Саито — 6:4, 6:3, а во втором раунде квалификации уступила в трехсетовом поединке австралийской теннисистке Майе Джойнт (136) — 5:7, 6:3, 0:6. Алена Фалей в первом круге проиграла хорватской теннисистке Люции Чирич Багарич (175) — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.



Без участия в квалификации в Нью-Йорке сыграют белоруски Арина Соболенко (2) и Виктория Азаренко (20). Основной этап US Open пройдет с 26 августа по 8 сентября.