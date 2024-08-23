«Необходимо найти баланс». Арина Соболенко рассказала, как ей удаётся быть на позитиве

«Думаю, характер достался мне от отца. Мне бы хотелось, чтобы он ещё был жив. Сейчас бы нам было очень весело вместе. Знаете, радость пришла с опытом и с пониманием многих вещей. Раньше я, наверное, была слишком погружена в теннис и пыталась быть очень сконцентрированной, подвергала себя сильному давлению. Недавно я просто осознала, что так не работает. Необходимо найти баланс между усердной работой, ожиданиями, давлением и небольшой радостью. Найти что-то, что радует. У меня есть моя сумасшедшая команда, с которой всегда весело. Баланс — это очень важно. Пытаюсь быть собой вне корта, не слишком серьёзной», — сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.