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Соболенко вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая ракетка мира Арина Соболенко вошла в десятку самых высокооплачиваемых теннисисток мира по версии Forbes, сообщает БЕЛТА.

Источник: Минспорта Беларуси

За последний год 26-летняя Соболенко заработала $13,7 млн, в том числе $6,7 млн на корте. Спортсменка заняла 10-ю строчку в рейтинге. Первую строчку занял испанский теннисист Карлос Алькарас с доходами в $42,3 млн, из которых $10,3 млн заработал на корте.

Вторым стал сербский теннисист Новак Джокович, заработавший за 12 месяцев $37,2 млн, в том числе $12,2 млн призовых. В тройку также вошла американка Кори Гауфф с доходом в $27,1 млн, в том числе $7,1 млн на корте.

Как пояснило издание, данные о доходах на корте отражают призовые за последние 12 месяцев. Оценочные доходы вне корта определяются путем бесед с источниками отрасли и отражают доход от рекламных услуг, выступлений и др. −0-