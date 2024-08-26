Последний в сезоне теннисный турнир Большого шлема стартует в Нью-Йорке

US Open является последним, четвертым турниром Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии «хард», общий призовой фонд составляет $75 млн. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в женском — американка Коко Гауфф.
Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021), у женщин победительницами становились Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006). В 1997 году Евгений Кафельников стал победителем соревнования в парном разряде вместе с чехом Даниэлем Вацеком, в женском парном разряде побеждали Елена Веснина и Екатерина Макарова (2014), Вера Звонарева с француженкой Натали Деши (2006) и представительницей Германии Лаурой Зигемунд (2020), вместе с Деши побеждала также Динара Сафина (2007). Звонарева также выигрывала микст вместе с американцем Бобом Брайаном (2004), а Макарова — с бразильцем Бруно Соаресом (2012).
Россию в мужском турнире представят Медведев (5-й номер посева), Андрей Рублев (6), Карен Хачанов (23), Роман Сафиуллин и Павел Котов. У женщин сыграют Дарья Касаткина (12), Анна Калинская (15), Людмила Самсонова (16), Диана Шнайдер (18), Мирра Андреева (21), Анастасия Павлюченкова (25), Екатерина Александрова (29), Камилла Рахимова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Эрика Андреева и Вероника Кудерметова.
Фавориты турнира
Эксперты считают, что Джокович, испанец Карлос Алькарас и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер являются главными фаворитами турнира. Наибольшее предпочтение отдают Алькарасу, который выиграл два предыдущих турнира Большого шлема, так как 38-летний Джокович стал часто уступать в пятисетовых матчах, а Синнер будет играть после того, как стало известно, что он провалил два допинг-теста.
«Для меня главным фаворитом является Алькарас. Еще можно выделить Джоковича и Синнера, но пока непонятно, в какой форме будет Джокович после победы на Олимпиаде и хватит ли ему сил играть пятисетовые матчи. На Синнера будет оказываться огромное давление со стороны журналистов и болельщиков, так что в его случае многое будет решать психологическое состояние», — рассказал ТАСС победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.
Среди россиян больше всего рассчитывают на Рублева и Медведева. Рублев на американских кортах дошел до финала престижного турнира в Монреале и четвертьфинала турнира в Цинциннати. Медведев, несмотря на высокое место в мировом рейтинге и опыт побед на крупных турнирах, испытывает трудности, он проиграл в трех последних матчах.
«Я думаю, что Андрей Рублев пройдет далеко, он сейчас находится в потрясающей форме. Даниил может тоже набрать форму, если пройдет первые два тура, он умеет играть на американских кортах. Но, конечно, основные фавориты — это Алькарас, Синнер и Джокович, а дальше все остальные», — сказал в беседе с ТАСС финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
У женщин главными фаворитами считаются первая ракетка мира полька Ига Швёнтек и белоруска Арина Соболенко. «Для меня Соболенко — главный фаворит, потом Швёнтек, они играют стабильнее своих соперниц. Я также думаю, что среди фаворитов будет Мирра Андреева — она тоже сейчас играет потрясающе», — отметил Чесноков.
US Open завершится 8 сентября.