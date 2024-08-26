Последний в сезоне теннисный турнир Большого шлема стартует в Нью-Йорке

«Для меня главным фаворитом является Алькарас. Еще можно выделить Джоковича и Синнера, но пока непонятно, в какой форме будет Джокович после победы на Олимпиаде и хватит ли ему сил играть пятисетовые матчи. На Синнера будет оказываться огромное давление со стороны журналистов и болельщиков, так что в его случае многое будет решать психологическое состояние», — рассказал ТАСС победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.