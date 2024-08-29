Рублев спасся при помощи жары. Россиянин в экстремальных условиях вышел в третий круг US Open

А перед матчем с американцем Тейлором Фрицем на Уимблдоне француз заявил следующее: «Атмосфера будет тише, чем на “Ролан Гаррос” — 2023, поэтому он не будет так сильно ныть. Он много плакался, что было слишком шумно. Я не держу на него зла, но он был неправ, если думал, что французские болельщики расцелуют его между розыгрышами». Фриц на такие слова явно обиделся, обыграл француза в четырех сетах и заявил: «Когда кто-то просто из кожи вон лезет, чтобы задеть меня, я не собираюсь терпеть. Его слова меня только распалили и мотивировали победить». Оппонентов, кстати, похвалил австралиец Ник Кирьос, заявив, что именно такие конфликты и нужны теннису.