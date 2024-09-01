Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Флавио Коболли в матче третьего круга US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу Медведева (5-й номер посева). Коболли был посеян под 31-м номером. В четвертом круге россиянин сыграет с португальцем Нуну Боржешем (без номера посева).
Медведеву 28 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.
Коболли 22 года, он располагается на 31-й позиции мирового рейтинга. В активе спортсмена нет побед на турнирах ATP. Итальянец во второй раз в карьере сумел дойти до третьего круга на турнире Большого шлема, ранее он добрался до этой стадии на Открытом чемпионате Австралии (2024).
В других матчах игрового дня россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши (4:6, 2:6), другая представительница России Анна Калинская уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе (3:6, 1:6). Таким образом, до четвертого круга в одиночном разряде дошли четыре теннисиста из России — Медведев, Андрей Рублев, Людмила Самсонова и Диана Шнайдер.
US Open является четвертым и последним в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования проводятся на покрытии «хард» и завершатся 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн. Действующим победителем соревнований в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.