«Мы с тренером играем на деньги». Соболенко — о мотивации на тренировках

«Когда я играю сет с теннисистом, против которого тренируюсь, мы с тренером играем друг с другом на деньги. Однажды я проиграла 5000 долларов, но недавно также много выиграла. Это помогает мне переносить давление от матчей на тренировки и готовиться к этим ощущениям», — сказала Соболенко на пресс-конференции.