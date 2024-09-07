Соболенко второй раз подряд сыграет в финале US Open

Сегодня вторая ракетка планеты поспорит за чемпионский титул с шестым номером мирового рейтинга американкой Джессикой Пегулой (начало игры в 23.00 по минскому времени). Соболенко и Пегула встречались между собой семь раз и в пяти поединках побеждала белоруска. Для Арины Соболенко сегодняшний финал будет четвертым на турнирах серии «Большого шлема» — в ее активе две победы на открытом чемпионате Австралии (2023, 2024), а в финале US Open-2023 она уступила американке Кори Гауфф. На пути к сегодняшнему финальному матчу 26-летняя белоруска обыграла австралийку Присциллу Хон (203-й номер рейтинга WTA), итальянку Лючию Бронцетти (76), россиянку Екатерину Александрову (31), бельгийку Элизе Мертенс (35), китаянку Синвэнь Жен (7) и американку Эмму Наварро (12), которая в ⅛ финала выбила из турнира Кори Гауфф.



Завтра в решающем поединке мужского турнира первый номер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер сыграет с американским теннисистом Тейлором Фрицем (12).



Общий призовой фонд US Open-2024 составляет рекордные $75 млн, победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $3,6 млн.