Джессика Пегула шутливо отреагировала на поражение от Арины Соболенко в финале US Open

В финальном матче турнира представительница Беларуси в двух сетах обыграла шестой номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5. После матча американская спортсменка давала небольшое интервью на корте, в котором отшутилась о своём поражении.
«Хотелось бы, чтобы она [Арина Соболенко] дала мне выиграть один сет (смеётся)», — сказала Пегула на корте после матча.
Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира являлась американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.