Джессика Пегула шутливо отреагировала на поражение от Арины Соболенко в финале US Open

В финальном матче турнира представительница Беларуси в двух сетах обыграла шестой номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5. После матча американская спортсменка давала небольшое интервью на корте, в котором отшутилась о своём поражении.