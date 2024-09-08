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Джессика Пегула шутливо отреагировала на поражение от Арины Соболенко в финале US Open

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2024.

Источник: Getty Images

В финальном матче турнира представительница Беларуси в двух сетах обыграла шестой номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5. После матча американская спортсменка давала небольшое интервью на корте, в котором отшутилась о своём поражении.

«Хотелось бы, чтобы она [Арина Соболенко] дала мне выиграть один сет (смеётся)», — сказала Пегула на корте после матча.

Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира являлась американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.