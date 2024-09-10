«Я всё ещё голодна». Арина Соболенко рассказала о новых целях после победы на US Open

"Я всё ещё голодна, это точно. Ещё одна моя цель — это попытаться вернуться на первую строчку мирового рейтинга. Но я не хочу говорить об этой цели. Я просто буду стараться продолжать совершенствоваться, становиться лучше с каждым днём.
Но теперь у меня точно будет несколько дней отдыха, чтобы я могла просто насладиться этой победой, отключиться от всего и забыть о теннисе на некоторое время. Поэтому я смогу сохранить эту свежесть до конца сезона. Шесть недель — это не так уж и много", — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA со ссылкой на подкаст WTA Insider.