Сегодня в поединке второго раунда белоруска, занимающая сейчас 19-е место в мировом рейтинге, встречалась с россиянкой Камиллой Рахимовой, у которой 89-я позиция, и проиграла первую партию 2:6. Во втором сете при счете 3:0 в пользу россиянки Азаренко взяла медицинский тайм-аут и потом не смогла продолжить игру. В четвертьфинале соперницей Рахимовой будет победительница матча между еще одной российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой (42-й номер рейтинга WTA) и колумбийкой Марией Осорио (80).
Соревнования в Гвадалахаре финишируют 15 сентября.
Азаренко не смогла завершить матч турнира WTA-500 в Гвадалахаре
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла завершить свой стартовый матч на турнире WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре с призовым фондом $922,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке второго раунда белоруска, занимающая сейчас 19-е место в мировом рейтинге, встречалась с россиянкой Камиллой Рахимовой, у которой 89-я позиция, и проиграла первую партию 2:6. Во втором сете при счете 3:0 в пользу россиянки Азаренко взяла медицинский тайм-аут и потом не смогла продолжить игру. В четвертьфинале соперницей Рахимовой будет победительница матча между еще одной российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой (42-й номер рейтинга WTA) и колумбийкой Марией Осорио (80).