Азаренко не смогла завершить матч турнира WTA-500 в Гвадалахаре

Сегодня в поединке второго раунда белоруска, занимающая сейчас 19-е место в мировом рейтинге, встречалась с россиянкой Камиллой Рахимовой, у которой 89-я позиция, и проиграла первую партию 2:6. Во втором сете при счете 3:0 в пользу россиянки Азаренко взяла медицинский тайм-аут и потом не смогла продолжить игру. В четвертьфинале соперницей Рахимовой будет победительница матча между еще одной российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой (42-й номер рейтинга WTA) и колумбийкой Марией Осорио (80).



Соревнования в Гвадалахаре финишируют 15 сентября.