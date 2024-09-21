Теннисистка Касаткина вышла в финал турнира в Сеуле

СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Диану Шнайдер в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Касаткиной, имеющей на турнире 1-й номер посева. Шнайдер выступала под 4-м номером посева. В финале россиянка сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (3). Четвертьфинальные и полуфинальные матчи турнира проходили в один день. Изначально четвертьфинальные встречи должны были провести в пятницу, однако они были перенесены на субботу из-за непогоды. Финал пройдет в воскресенье.
Касаткина сыграет в пятом финале по ходу нынешнего сезона. Ранее россиянка добиралась до решающего матча в австралийской Аделаиде, Абу-Даби и американском Чарльстоне. В британском Истбурне спортсменка сумела завоевать титул.
Касаткиной 27 лет, она занимает 13-е место в рейтинге WTA — наивысшее среди россиянок. На ее счету семь побед на соревнованиях под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
Шнайдер 20 лет, она располагается на 16-й позиции мирового рейтинга. В активе спортсменки три титула WTA, все они были завоеваны в этом сезоне. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. На Олимпийских играх в Париже Шнайдер стала серебряным призером соревнований в парном разряде вместе с Миррой Андреевой.
Турнир в Сеуле относится к категории WTA 500, общий призовой фонд турнира составляет $0,9 млн. Действующей победительницей является американка Джессика Пегула. Из россиянок турнир выигрывали Мария Шарапова (2004), Мария Кириленко (2008), Алиса Клейбанова (2010) и Екатерина Александрова (2022).