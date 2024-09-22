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Сборная Европы с Даниилом Медведевым в составе стала обладателем Кубка Лэйвера — 2024

Сборная Европы обыграла сборную мира в противостоянии за Кубок Лэйвера — 2024.

Источник: Reuters

Итоговый счёт — 13:11. В решающем поединке за титул Карлос Алькарас, представляющий Европу, обыграл американца Тейлора Фрица, выступающего за сборную мира.

Кубок Лэйвера проводится с 2017 года. Отметим, сборная Европы в пятый раз выиграла данный трофей.

Кубок Лэйвера — 2024 проходил с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы были включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входили американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.