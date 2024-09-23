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Теннисист Надаль вошел в состав сборной Испании на Кубок Дэвиса

Финальный этап турнира пройдет с 19 по 24 ноября.

Источник: Reuters

МАДРИД, 23 сентября. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль вошел в состав сборной Испании на финальный этап Кубка Дэвиса 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Также в состав испанской команды вошли Карлос Алькарас, Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс.

Надалю 38 лет, испанец 209 недель был первой ракеткой мира. На счету Надаля 92 победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 22 — на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Надаль является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом — в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса — крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Рекорд по победам на турнире принадлежит сборной США (32). Сборная России не принимает участия в Кубке Дэвиса из-за решения Международной федерации тенниса отстранить россиян от командных турниров. Россияне выигрывали трофей в 2002, 2006 и 2021 годах. В 2023 году победителем турнира стала сборная Италии.

Финальный этап Кубка Дэвиса 2024 года пройдет с 19 по 24 ноября в испанской Малаге. В нем, помимо испанской команды, примут участие сборные Австралии, Аргентины, Германии, Италии, Канады, Нидерландов и США.