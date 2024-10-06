Синнер сделал предложение Калинской на вечеринке в Нью-Йорке. Россиянка согласилась

«Совершенно очевидно, что существующая система работает неэффективно, — заявил Новак Джокович. — Наверное, это понимают даже те, кто не следит за нашим спортом. Слишком много непоследовательных действий, слишком много руководящих органов, и это дело совсем не на пользу нашему спорту. Мне кажется, он выиграл все три предыдущие апелляции, и наверняка ему, его команде и семье очень тяжело».