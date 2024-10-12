Янник Синнер официально гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам 2024 года

Сегодня, 12 октября, в полуфинале «Мастерса» в Шанхае Янник Синнер обыграл 33-ю ракетку мира чешского теннисиста Томаша Махача со счётом 6:4, 7:5.
Отметим, что впервые в карьере Синнер стал лидером рейтинга ATP 10 июня 2024 года. Тогда он забрал этот титул у Новака Джоковича.
Соперником Синнера в матче за титул чемпиона «Мастерса» в Шанхае станет победитель второго полуфинала — между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем, занимающим седьмое место в рейтинге.