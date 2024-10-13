Ирина Хромачёва и Анна Данилина стали чемпионками парного турнира WTA-1000 в Ухане

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Российско-казахстанский дуэт два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету их соперниц ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из четырёх заработанных.