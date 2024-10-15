«Приходит с опытом». Арина Соболенко раскрыла секрет стабильных выступлений на уровне WTA

«Главное — баланс, потому что мы много играем в течение года. Это множество трудных битв, сложностей, которые нужно преодолевать. Чтобы играть на самом высоком уровне, важны небольшие передышки: на турнире ты выкладываешься по полной, а потом немного отдыхаешь, и всё начинается заново. Думаю, всё это приходит с опытом, ты начинаешь лучше понимать саму себя. Не знаю, как мне удалось изменить своё мышление, потому что два-три года назад я была совсем другим игроком», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.