Медведев и другие суперзвезды заработают гигантские деньги в Эр-Рияде. Стартует «Шлем шести королей»

Что касается турнирной схемы соревнований в Эр-Рияде, то она достаточно проста — 16 октября пройдут два четвертьфинала — сначала сыграют Синнер и Медведев, затем — Алькарас и Руне. Победители выйдут в полуфинальную стадию, где их 17 октября будут ждать Новак и Рафа. С точки зрения борьбы за трофей надо признать, что Даниилу не слишком повезло — даже в случае победы над первой ракеткой мира Синнером ему придется играть в полуфинале с Джоковичем, а в финале — с высокой вероятностью с Алькарасом, поскольку Карлос выглядит явным фаворитом в матчах как с Руне, так и с Надалем. 18 октября на турнире будет выходной, а 19 октября состоится финал.