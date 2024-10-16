Карлос Алькарас вышел в следующий круг на Six Kings Slam, где сыграет с Рафаэлем Надалем

Кроме Алькараса и Руне, в турнире в Эр-Рияде принимали участие россиянин Даниил Медведев, серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, а также итальянец Янник Синнер. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.