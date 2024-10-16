Карлос Алькарас вышел в следующий круг на Six Kings Slam, где сыграет с Рафаэлем Надалем

На старте соревнований он победил 14-ю ракетку мира датчанина Хольгера Руне. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу представителя Испании.
В следующем раунде 21-летний испанец сыграет с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» соотечественником Рафаэлем Надалем.
Кроме Алькараса и Руне, в турнире в Эр-Рияде принимали участие россиянин Даниил Медведев, серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, а также итальянец Янник Синнер. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.