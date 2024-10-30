Рахимова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Китае

ШАНХАЙ, 30 октября. /ТАСС/. Россиянка Камилла Рахимова обыграла соотечественницу Елену Приданкину в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цзянси (Китай).
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:5 в пользу Рахимовой, которая имеет на турнире 5-й номер посева. В четвертьфинале россиянка сыграет с Мари Боузковой из Чехии (1-й номер посева).
Рахимовой 23 года, она занимает 63-е место в мировом рейтинге. Россиянка не имеет побед на турнирах WTA в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2023) и Открытого чемпионата США (2021).
Приданкиной 19 лет, она располагается на 179-м месте в мировом рейтинге. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой WTA.
Турнир в Цзянси относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии «хард». Действующей победительницей турнира является чешка Катерина Синякова.