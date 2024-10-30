Рахимова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Китае

Рахимовой 23 года, она занимает 63-е место в мировом рейтинге. Россиянка не имеет побед на турнирах WTA в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2023) и Открытого чемпионата США (2021).