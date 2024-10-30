Надежда Петрова считает, что Рублёв упустил шанс выступить на Итоговом турнире — 2024

«Конечно, очень обидно, что он так выступил на турнире: вылетел на достаточно ранней стадии и таким образом дал возможность другим игрокам догнать себя и перегнать. Я считаю, что он упустил свой шанс поехать на Итоговый турнир в этом сезоне. Нужно делать работу над ошибками, что-то менять. У Рублёва были все возможности, были хорошие моменты в этом сезоне. Чтобы его не обошли, должно случиться чудо: все участники, которые сейчас Андрея могут обойти, должны вдруг взять и все свои следующие матчи проиграть», — приводит слова Петровой ТАСС.