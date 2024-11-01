Карлос Алькарас потерпел поражение от Уго Умбера в 3-м круге «Мастерса» в Париже

Встреча Алькараса с Умбером продлилась 2 часа и 19 минут. В её рамках Карлос семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Уго восемь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.