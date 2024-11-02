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Хачанов проиграл в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Париже

Российский теннисист уступил в трех сетах французу Уго Умберу, который теперь в финале встретится с Александром Зверевым из Германии.

Источник: Getty Images

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Париже.

В ½ финала 28-летний россиянин уступил французу Уго Умберу, 18-й ракетке мира, со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 3:6.

В решающем матче соперником Умбера станет представитель Германии Александр Зверев (третий номер рейтинга ATP).

Хачанов занимает 21-е место в мировом рейтинге. Последний раз он так далеко доходил в Париже в 2018 году, когда стал победителем. В целом на турнирах серии «Мастерс» россиянин в полуфинале последний раз играл в прошлом году в Майами.

Турнир в Париже завершится 3 ноября, призовой фонд соревнований составляет €5,95 млн. «Мастерс» — второй по престижности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.