Дождь испортил россиянкам дебютные полуфиналы WTA. Но юная Корнеева взлетит на 70 мест

В воскресенье, 3 ноября, в Мериде (Мексика) завершились полуфиналы последнего в этом сезоне турнира категории WTA-250. Матчи ½ финала удалось закончить на день позже — а всё из-за дождей, которые едва ли не каждый день заставляли организаторов перекраивать расписание. В этой связи сразу вспомнился прошлогодний Итоговый чемпионат в Канкуне, на котором иные матчи играли по три, а то и по четыре дня. Спрашивается, зачем было проводить эти турниры на открытых кортах в месте, где в это время проходит сезон дождей?