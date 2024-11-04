«Горжусь собой и командой — мой теннис великолепен». Соболенко — о выходе в плей-офф Итогового турнира

«Я горжусь собой. Не только собой, но и своей командой. Мы смогли преодолеть многое, чтобы показать такой великолепный теннис и стать первой ракеткой мира, это командная работа. Это не только я. Закулисная работа, которую никто не видит. Но они делают для меня очень много. Я действительно ценю их за все, что они для меня делают. Это мотивирует меня продолжать побеждать на этом корте. Эти ребята заслуживают того, чтобы их называли лучшей командой», — цитирует теннисистку The Tennis Letter.