Соболенко завершит 2024 год в ранге первой ракетки планеты

В своем втором поединке группового этапа польская теннисистка, занимающая второе место в мировом рейтинге, проиграла американке Кори Гауфф, у которой третья позиция, — 3:6, 4:6. Таким образом, независимо от результатов оставшихся матчей в столице Саудовской Аравии именно Арина Соболенко останется лидером рейтинга WTA по итогам 2024 года. В другом сегодняшнем поединке финалистка прошлого итогового турнира американка Джессика Пегула (6-й номер мирового рейтинга) потерпела второе поражение, проиграв чешке Барборе Крейчиковой (13) — 3:6, 3:6. В первом туре Свентек обыграла Крейчикову, а Гауфф победила Пегулу. В последний день группового этапа 7 ноября Свентек сыграет с Пегулой, а Крейчикова будет соперничать с Гауфф.



В другой группе встречи третьего тура пройдут 6 ноября. Арина Соболенко, досрочно обеспечившая себе выход в полуфинал, встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (5), которая уже потеряла шансы на выход плей-офф. За вторую путевку в ½ финала поспорят итальянская теннисистка Ясмин Паолини (4) и китаянка Чжэн Циньвэнь (7), у которых по одной виктории. На старте Соболенко выиграла у китаянки, а затем взяла верх над итальянкой.



После окончания групповой стадии по две лучшие теннисистки из каждого квартета выйдут в полуфинал. Решающий поединок состоится 9 ноября.



Общий призовой фонд турнира в столице Саудовской Аравии составляет рекордные $15,25 млн. Чемпионка в одиночном разряде заработает не менее $4,45 млн. Если победительница пройдет весь турнир без поражений, то ее призовая сумма составит $5,15 млн плюс 1500 рейтинговых очков. Год назад Ига Свентек разгромила в финале Джессику Пегулу — 6:1, 6:0.