Янник Синнер высказался о соперничестве с Карлосом Алькарасом перед Итоговым турниром ATP

«Трудно говорить о соперничестве, когда мы так молоды, мы выиграли по два “Шлема” в этом году, но у нас ещё всё впереди. Надеюсь, это будет отличный турнир, в том числе и для публики, но говорить о соперничестве пока рано», — приводит слова Синнера Ubitennis.