Янник Синнер оценил жеребьёвку Итогового чемпионата ATP — 2024

«Жеребьёвку мы никогда не можем контролировать, рад снова сыграть здесь после того, как в прошлом году это был отличный турнир для меня, а там посмотрим. Они все невероятные игроки, мы — лучшая восьмёрка сезона, так что каждый матч будет битвой», — приводит слова Синнера Ubitennis.