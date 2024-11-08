Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Янник Синнер оценил жеребьёвку Итогового чемпионата ATP — 2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о жеребьёвке на Итоговом чемпионате ATP — 2024.

Источник: Getty Images

«Жеребьёвку мы никогда не можем контролировать, рад снова сыграть здесь после того, как в прошлом году это был отличный турнир для меня, а там посмотрим. Они все невероятные игроки, мы — лучшая восьмёрка сезона, так что каждый матч будет битвой», — приводит слова Синнера Ubitennis.

В одну группу с Синнером попали россиянин Даниил Медведев, американец Тейлор Фриц и австралиец Алекс де Минор. Итоговый чемпионат ATP — 2024 пройдет с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Действующий чемпион — серб Новак Джокович.