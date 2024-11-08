Даниил Медведев высказался об отсутствии Новака Джоковича на Итоговом чемпионате ATP

«Счастлив, что нахожусь в Турине, это значит, что я провёл хороший сезон. Странно, что нет никого из “Большой тройки” на первом этапе, жаль, что Новака не будет с нами, но если посмотреть на это с другой стороны, то можно сказать, что наверняка всем, в первую очередь болельщикам, интересно увидеть, может быть, нового победителя», — приводит слова Медведева Ubitennis.