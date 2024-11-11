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Янник Синнер уверенно обыграл Алекса де Минора на старте Итогового турнира ATP — 2024

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер успешно стартовал на Итоговом турнире ATP — 2024.

Источник: Getty Images

В первом матче группового этапа он уверенно обыграл восьмую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. За это время Синнер выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету де Минора три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Во втором матче группового этапа Янник Синнер встретится с американцем Тейлором Фрицем, а Алекс де Минор поборется с россиянином Даниилом Медведевым.