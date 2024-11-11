Янник Синнер уверенно обыграл Алекса де Минора на старте Итогового турнира ATP — 2024

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. За это время Синнер выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету де Минора три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.