«Только он шевелится — трудно дышать». Алькараса перед игрой с Рублёвым тревожит здоровье

«Я не многое мог сделать лучше. Хотел бы не допустить тех ошибок, которые сделал в геймах, что отдал на своей подаче. Но Саша отлично играл. Сейчас он лучший подающий из всех, с кем я встречался в туре в этом году. У Зверева высокая уверенность в себе. Я хорошо играл, но этого недостаточно», — приводит слова Рублёва корреспондент «Чемпионат» Андрей Панков.