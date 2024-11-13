Тренер Андреевой: Соболенко и Швёнтек — доминирующие теннисистки

Мне нравится, что Арина стала намного лучше во многих аспектах своей игры, исправила подачу, у неё мощный форхенд. Она играла в финалах, побеждала на турнирах, так что она, наверное, заслуживает того, чтобы быть на вершине, потому что Ига не играла пару месяцев", — приводит слова Мартинес Tennis365.