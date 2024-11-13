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Тренер Андреевой: Соболенко и Швёнтек — доминирующие теннисистки

Победительница Уимблдона-1994, а ныне тренер россиянки Мирры Андреевой, испанка Кончита Мартинес высказалась о доминировании белоруски Арины Соболенко и польки Иги Швёнтек в WTA-туре.

Источник: Getty Images

"Сейчас очевидно, что они доминирующие теннисистки. Некоторое время Ига доминировала с большим перевесом, хотя Арина была к ней близка. Есть много отличных теннисисток, которые могут играть очень хорошо. Но Ига доминировала, мне очень нравилась её стабильность.

Мне нравится, что Арина стала намного лучше во многих аспектах своей игры, исправила подачу, у неё мощный форхенд. Она играла в финалах, побеждала на турнирах, так что она, наверное, заслуживает того, чтобы быть на вершине, потому что Ига не играла пару месяцев", — приводит слова Мартинес Tennis365.