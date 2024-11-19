Словачки впервые за 22 года вышли в финал Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Словакии по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг.
В полуфинале словачки победили команду Великобритании в трех матчах. Сначала Виктория Грунчакова (238-й номер рейтинга WTA) уступила Эмме Радукану (58) со счетом 4:6, 4:6, затем Ребекка Шрамкова (43) победила Кэти Бултер (24) — 2:6, 6:4, 6:4, а в парном разряде Тереза Михаликова (42-я ракетка мира в парах) и Грунчакова (159) обыграли Хезер Уотсон (57) и Оливию Николлс (39) — 6:2, 6:2.
В финале Словакия сыграет против сборной Италии.
Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг проходит в Малаге (Испания). Словацкие теннисистки вышли в финал во второй раз в своей истории (в 2002-м они выиграли турнир). У Италии четыре титула (2006, 2009, 2010, 2013) и еще два финала (2007, 2023).
Ранее турнир назывался Кубком Федерации и был переименован в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.
Сборная России сейчас отстранена от участия в командных соревнованиях.