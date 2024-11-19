Словачки впервые за 22 года вышли в финал Кубка Билли Джин Кинг

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг проходит в Малаге (Испания). Словацкие теннисистки вышли в финал во второй раз в своей истории (в 2002-м они выиграли турнир). У Италии четыре титула (2006, 2009, 2010, 2013) и еще два финала (2007, 2023).