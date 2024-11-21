Калинская и Синнер расстались? Россиянка не поддержала Янника в финале Итогового турнира ATP и отписалась в соцсетях

Синнер тоже прокомментировал слухи — во время «мастерса» в Шанхае рассказал, что это неправда. «Честно говоря, для меня информация о нашей помолвке тоже стала новостью. Нет, я не спрашивал Анну, и ничего не произошло. Я просто немного прочитал подробности, что это случилось после US Open, но это ложь, фейковые новости», — отреагировал итальянец.