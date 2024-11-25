«Видит игру на таком же уровне». Мир тенниса задумался: что Маррей может дать Джоковичу?

Это событие и крутой инфоповод. Думаю, Новак просто так не взял бы Энди к себе в команду. Джокович вкладывается в свою карьеру больше, чем кто-либо. Если он видит, что ему чего-то не хватает, значит, чувствует, что Энди может помочь ему в каких-то аспектах игры. Это не обязательно смена техники, а психологические подсказки по тактике. Энди видит теннис на таком же уровне, как Новак. Когда два великих чемпиона будут работать друг с другом, то произойдёт мощная синергия. Для такого теннисиста, как Джокович, добавить 1% в чём-то — это как на 99% стать лучше для всех нас. Их тандем — крутая синергия чемпионов«, — поделилась недавно завершившая карьеру российская теннисистка Елена Веснина с “Чемпионатом”.