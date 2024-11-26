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Во французском городе открыли корт имени российского теннисиста

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Во французском городе Грас в понедельник был торжественно открыт корт имени российского теннисиста Даниила Медведева, сообщается на сайте мэра города Жерома Вио.

Источник: Reuters

Сообщается, что на открытии корта лично присутствовал российский теннисист, который является одним из инвесторов проекта в сотрудничестве с Федерацией тенниса Франции.

«Корт Даниила Медведева — это больше, чем просто спортивная площадка, он воплощает в себе концепцию, в которой пересекаются спорт, творчество и личностное развитие. Спасибо Даниилу за его вклад в развитие нашего города», — написал Вио.

Медведеву 28 лет, он является пятой ракеткой мира. На его счету 20 титулов, в том числе победа на Открытом чемпионате США 2021 года.