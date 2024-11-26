Во французском городе открыли корт имени российского теннисиста

Сообщается, что на открытии корта лично присутствовал российский теннисист, который является одним из инвесторов проекта в сотрудничестве с Федерацией тенниса Франции.
«Корт Даниила Медведева — это больше, чем просто спортивная площадка, он воплощает в себе концепцию, в которой пересекаются спорт, творчество и личностное развитие. Спасибо Даниилу за его вклад в развитие нашего города», — написал Вио.
Медведеву 28 лет, он является пятой ракеткой мира. На его счету 20 титулов, в том числе победа на Открытом чемпионате США 2021 года.