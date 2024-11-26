«Не разрушать мосты между странами, а строить». Объявлен состав участников турнира в Санкт-Петербурге

— Когда мы готовили этот турнир, изучили все новые форматы, что предлагают ATP, WTA и UTS, и решили сделать наши матчи более эмоциональными, заставить игроков бороться за каждый мяч и за каждый гейм, более того — чтобы они сражались не только за себя, но и за свою команду. Ведь общий счет в противостоянии двух сборных зависит от каждого«, — рассказала о концепции соревнований Наталия Камельзон, генеральный директор компании-организатора “Формула теннис-хоккей”.