Сегодня в поединке первого круга белоруска, занимающая 199-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграла в двух партиях представительницу Республики Корея Пак Со Юн, у которой 354-я позиция, — 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В матче второго раунда соперницей Алены Фалей будет Ли Пэй-Чи из Китайского Тайбэя.
В 1/16 финала мужского турнира в египетском Шарм-эль-Шейхе белорусский теннисист Даниил Остапенков (1131-й номер рейтинга АТР) будет соперничать с поляком Филипом Пеливо (606).
Соревнования в Японии и Египте финишируют 1 декабря.
Фалей вышла в ⅛ финала турнира ITF в Японии
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Алена Фалей вышла в ⅛ финала турнира ITF-W50 в японской Иокогаме с призовым фондом $40 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке первого круга белоруска, занимающая 199-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграла в двух партиях представительницу Республики Корея Пак Со Юн, у которой 354-я позиция, — 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В матче второго раунда соперницей Алены Фалей будет Ли Пэй-Чи из Китайского Тайбэя.