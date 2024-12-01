«Поражён, как здорово меня поддерживают». Откровения австралийского теннисиста в России

Танаси Коккинакис: «Разница, конечно, есть. Я больше люблю сначала принимать, не подавать, чтобы поймать ритм игры, но с этим форматом ты стараешься выиграть как можно больше геймов, поэтому, наверное, лучше сначала подавать. Мы привыкли играть сеты, и если ты проигрываешь в одном гейме, ты можешь его отпустить, и это, наверное, то, что случилось во втором сете. Здесь, когда важны все геймы, есть разница, но мне совершенно точно нравится играть по времени! Думаю, это отлично. Такой формат помогает телевизионному вещателю, они знают, сколько точно продлится матч. Кроме того, время добавляет давление».