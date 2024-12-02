Мирра Андреева не выступила на турнире в Петербурге из-за позиции американского спонсора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы теннисного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» хотели пригласить россиянку Мирру Андрееву, но конструктивного диалога с ее американским спонсором не получилось. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор турнира Александр Медведев.
Турнир проходил в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря. Среди участников была россиянка Диана Шнайдер, которая в паре с Андреевой завоевала серебряные медали Олимпиады в Париже.
«Было бы здорово видеть эту пару на турнире в Санкт-Петербурге. Но у Мирры спонсор — американская компания IMG. Мы пытались с ними разговаривать, но они не проявили конструктивного подхода», — сказал Медведев.
Победителем турнира стала команда «Львы», за которую выступали россияне Карен Хачанов и Анастасия Потапова, испанец Роберто Баутиста-Агут и Виктория Томова из Болгарии. Их соперником была команда «Сфинксы», за которую играли Шнайдер, казахстанцы Александр Бублик и Юлия Путинцева, австралиец Танаси Коккинакис.