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Мирра Андреева не выступила на турнире в Петербурге из-за позиции американского спонсора

У организаторов не получилось конструктивного диалога с американской компанией IMG, которая является спонсором российской теннисистки.

Источник: AP 2024

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы теннисного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» хотели пригласить россиянку Мирру Андрееву, но конструктивного диалога с ее американским спонсором не получилось. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор турнира Александр Медведев.

Турнир проходил в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря. Среди участников была россиянка Диана Шнайдер, которая в паре с Андреевой завоевала серебряные медали Олимпиады в Париже.

«Было бы здорово видеть эту пару на турнире в Санкт-Петербурге. Но у Мирры спонсор — американская компания IMG. Мы пытались с ними разговаривать, но они не проявили конструктивного подхода», — сказал Медведев.

Победителем турнира стала команда «Львы», за которую выступали россияне Карен Хачанов и Анастасия Потапова, испанец Роберто Баутиста-Агут и Виктория Томова из Болгарии. Их соперником была команда «Сфинксы», за которую играли Шнайдер, казахстанцы Александр Бублик и Юлия Путинцева, австралиец Танаси Коккинакис.