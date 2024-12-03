Жену белорусского теннисиста обокрали в Санкт-Петербурге

Супруга теннисиста тут же обратилась в полицию, а позднее на своей странице в Instagram написала, что осталось в приятном удивлении от работы российских правоохранительных органов. 20-летний мужчина, который проводил уборку номера, был задержан и признался в том, что это он взял украшение. Он отнес украденное домой и не успел продать.