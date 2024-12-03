Порт-Сент-Луси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жену белорусского теннисиста обокрали в Санкт-Петербурге

Жену белорусского теннисиста Егора Герасимова Анну обокрали в отеле Four Seasons возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Источник: Соцсети

По информации источника, 30-летняя Анна утром наткнулась на уборщика в ванной комнате номера, который снимала. Она попросила мужчину закончить уборку позднее и покинула комнату. После своего возвращения она не нашла цепочку с золотым кулоном с малахитом ювелирного бренда Van Cleef за 320 тысяч рублей и серебряным крестиком.

Супруга теннисиста тут же обратилась в полицию, а позднее на своей странице в Instagram написала, что осталось в приятном удивлении от работы российских правоохранительных органов. 20-летний мужчина, который проводил уборку номера, был задержан и признался в том, что это он взял украшение. Он отнес украденное домой и не успел продать.

Анна состоит в браке с Герасимовым с 2016 года. Спортсмен занимает второе место в списке лучших теннисистов Белоруссии. Лучшим его достижением на турнирах серии Большого шлема был выход во второй раунд Открытого чемпионата США в 2019 году.