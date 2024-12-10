«Он моя главная опора». Соболенко получила награду WTA и благодарна своему бойфренду

Соболенко и Франгулис подтвердили свои отношения в мае этого года, появившись на Гран-при Формулы-1 в Италии. 35-летний бизнесмен из Бразилии с греческими корнями является основателем и генеральным директором компании по производству здорового питания Oakberry. А ещё он занимается и интересуется автоспортом, поэтому поездки на Гран-при Формулы-1 вместе с Ариной не являются сюрпризом. Совсем недавно Соболенко и Франгулис посетили заключительную гонку сезона в Абу-Даби.