Эрика Андреева проиграла в парном разряде в финале турнира WTA-125 в Лиможе

Встреча теннисисток продлилась 1 час 18 минут. В её рамках Эрика и Селена ни разу не подали навылет, допустила три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух заработанных (50%). На счету их соперниц два эйса, столько же двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 11 (36%).