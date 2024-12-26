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Мама Рублёва: я считаю, что у Андрея нет психозов. У него всё шикарно

Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, рассказала, как относится к эмоциональности сына во время матчей.

«Какие психозы? Считаю, что у него нет психозов. Я как нормальная мать буду защищать своего сына и говорить, что у него нет психозов. У него всё шикарно, я могу много что объяснить. Он такой эмоциональный с детства, его заряжают эти психозы, он за счёт них часто хорошо играет. У него очень многое получается за счёт эмоций, которые он выплёскивает. Когда он, наоборот, весь в себе, понимаю, что он себя сдерживает. И иногда у него летит мяч не так, как хотелось бы. Он выскажется — и начинает неплохо получаться. Думаю, он умеет это в себе контролировать. Мне кажется, его перегрузили этой информацией, нежели бы сказали: “Андрюха, тебе это идёт, продолжай в том же духе”. Он бы успокоился. Мне кажется, он заострил внимание на этом и стал задумываться: “Неужели это так плохо?”.

А мне бы, наоборот, ему сказать: “Не обращай внимания, делай, как делаешь”. Он ничего плохого не делает. По мне, у него нет весомых нарушений, не спорит с судьёй, ну да, один раз было, там было обидно. Он никого не оскорбляет, борется сам с собой. Мы знаем спортсменов, теннисистов, которые агрессивно ведут себя. И почему-то их агрессивное поведение, нацеленное на всех вокруг и всё, никто не замечает и не оспаривает. А почему-то Андрюха, как был в самом начале таким эмоциональным, и все вот эту волну несут. А я считаю, что у него эмоциональность — она очень приятная, очень интересная, интересно смотреть», — сказала Марьенко для BB Tennis.