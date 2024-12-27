Надаль о Саудовской Аравии: «Мне нравится, как к нам здесь относятся люди, и в каком-то плане у Испании с ней много общего в истории»

«Мы на этапе обсуждений, еще ничего не сделано. Конечно, было бы отличной мотивацией позвать сюда моих людей, создать хороший проект, где у девочек, мальчиков, взрослых будет место для радости, чтобы они могли стать частью их клуба. Но пока рано об этом говорить. Пока мы обсуждаем — посмотрим, что будет в будущем. Но, конечно, я бы очень хотел. Мне нравится, как к нам здесь относятся люди каждый раз, когда мы приезжаем. И в каком-то плане у Испании и [Саудовской Аравии] много общего в истории. Так что я этим наслаждаюсь. Мне нравилось играть в этой части света, было весело, и глобально я чувствовал, что мне повезло узнать все эти места, страны. Благодаря теннису я смог познакомиться со многими культурами мира, и я рад все больше и больше узнавать об этой культуре. Я всегда получаю хороший отклик. Люди очень рады, они следят за открытием страны, в которой за последние семь лет произошли огромные перемены. Конечно, нельзя все сделать от нуля и до ста, потому что культура и население не могут воспринять все эти изменения за короткое время. Но я очень рад видеть молодых людей, которые играют в теннис, занимаются этим видом спорта, и я думаю, что это правильный шаг. Саудовская Аравия — очень большая страна с населением 35 миллионов человек, очень молодая, и я думаю, что проведение здесь всех этих замечательных мероприятий стимулирует заниматься спортом, и это отличная новость. Потому что спортивное сообщество — это здоровое сообщество, и я очень верю, что страна движется в этом направлении, и это очень позитивно».Он также рассказал, удалось ли ему встретиться в Саудовской Аравии с Криштиану Роналду. «Пока мы с ним не виделись, но, надеюсь, в следующий раз, когда я приеду в Рияд, мы будем на связи и встретимся. Последние пару раз, когда я приезжал, у нас не было возможности. Но я уверен, что в будущем мы пересечемся».Испанец в этом году стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии.