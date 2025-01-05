Соболенко стала победительницей турнира WTA-500 в Брисбене

В сегодняшнем решающем поединке за чемпионский титул первая ракетка планеты одолела россиянку Полину Кудерметову, занимающую 107-ю позицию в мировом рейтинге, — 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 47 минут. 21-летняя российская теннисистка оказала серьезное сопротивление фавориту и сумела выиграть первую партию. Потом белоруска взяла бразды правления в свои руки и довела встречу до победы. В полуфинале Соболенко выиграла у еще одной российской теннисистки Мирры Андреевой (16-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:2, а до этого обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (75) — 6:4, 6:0, представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (29) — 7:6 (7:2), 6:4, и чешку Марию Боузкову (44) — 6:3, 6:4, которая в ⅛ финала выиграла у белоруски Виктории Азаренко (20) — 6:4, 6:4. Для 26-летней Соболенко нынешний титул стал 18-м на турнирах под эгидой WTA.Через неделю стартует первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» — открытый чемпионат Австралии, который пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января. Белорусские теннисистки по два раза подряд становились чемпионками Australian Open: Арина Соболенко выиграла два предыдущих турнира, а Виктория Азаренко побеждала в 2012 и 2013 годах.